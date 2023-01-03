Париж, 3 января, 2023, 18:16 — ИА Регнум. Западная общественность переживает из-за конфликта на Украине и не замечает многолетнего кровопролития в других регионах мира. Об этом французский актёр Омар Си заявил в интервью Le Parisien.

Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press Омар Си

Он рассказал, что чувствует тревогу из-за любых вооружённых конфликтов, где бы они ни происходили. По словам Си, в детстве его потрясли ужасающие кадры ирано-иракской войны, затем война началась в Персидском заливе, и она идёт до сих пор.

«Я удивлён, что люди так поражены. Значит ли это, что тем, что происходит в Африке, вы тронуты меньше?» — сказал Омар Си.

44-летний Омар Си известен по фильмам «1+1», «Шоколад», «Люди Икс: Дни минувшего будущего». Его мать и отец происходят из африканской народности фульбе.