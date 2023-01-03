Москва, 3 января, 2023, 16:02 — ИА Регнум. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров 3 января встретился с руководителями Министерства обороны, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Азаров

Обсуждались вопросы координации действий министерства и региональных властей, медицинской помощи военнослужащим, обеспечения их дополнительным обмундированием, сообщили в администрации.

Уточняется информация о погибших и пострадавших военнослужащих из Самарской области после удара ВСУ по пункту временной дислокации в Макеевке, данные будут сразу сообщаться родственникам.

Ранее Азаров сообщил, что в результате обстрела здания в Макеевке, в котором находились российские военные, погибли военнослужащие из Самарской области, и пообещал оказать родственникам погибших всестороннюю поддержку.

По сообщению Министерства обороны, после удара ВСУ по пункту временной дислокации в Макеевке погибли 63 человека.