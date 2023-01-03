Краснодар, 3 января, 2023, 16:04 — ИА Регнум. Большой популярностью пользуются курорты Краснодарского края во время новогодних каникул, написал 3 января в своём телеграм-канале губернатор Вениамин Кондратьев.

Иван Шилов ИА REGNUM Кубань

«В эти дни у нас отдыхают больше 120 тысяч туристов со всей страны», — уточнил он.

Напомним, международный аэропорт города Сочи готов принять в новогодние и рождественские праздники 570 тысяч пассажиров, это на 22% больше показателей прошлого года.

Как сообщало ИА REGNUM, Росавиация продлила режим ограничения полётов до 8 января 2023 года. Закрытие также касается аэропортов Анапы, Геленджика и Краснодара.

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