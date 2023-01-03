Париж, 3 января, 2023, 15:57 — ИА Регнум. Конфликт на Украине выявил новую геополитическую линию раздела. Об этом заявил специальный советник французского Института Монтеня Доминик Моиси в статье для газеты Ouest-France.

(сс) geralt Мир

«Украинский конфликт стал фактором, который одновременно явил миру этот раздел на Запад и Юг и ускорил размежевание между ними, и, по всей видимости, такая биполярная система может просуществовать ещё долго, пережив боевые действия», — написал Моиси.

Он также отметил, что в настоящий момент к странам Юга более не относятся лишь бедные страны, что своим примером подтверждает Катар. «Расширившийся» Юг состоит из африканских, ближневосточных и латиноамериканских стран, которые с большим удовольствием находят в России и Китае «отзывчивых слушателей».

Помимо этого, Моиси добавил, что на фоне подъёма коллективного Юга Западу следует одновременно быть скромнее в своих отношениях с миром и проявлять больше бдительности в отношении усиливающихся в его собственных границах популистов.

Ранее посол Анголы в Москве Аугушту да Силва Кунья заявил, что из-за конфликта на территории Украины страны Запада побежали за ресурсами в Африку. Он также отметил, что Анголу и другие страны Африки стали активнее приглашать на различные форумы, включая «США — Африка», «Франция — Африка», «Китай — Африка». По словам посла, это указывает на то, что ресурсы «для дальнейшего выживания» находятся в Африке.