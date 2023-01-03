Брюссель, 3 января, 2023, 15:30 — ИА Регнум. Ситуация в Косово остается «очень хрупкой», сказала представитель Еврокомиссии Набила Массрали на брифинге.

Predrag Milosavljevic/Xinhua/Global Look Press Солдаты международных сил KFOR у баррикад. Митровица

Она приветствовала деэскалацию напряженности и разбор баррикад на севере Косово.

«Ситуация остается очень хрупкой, мы ожидаем, что все стороны будут избегать действий, которые могли бы вернуть к эскалации или насилию», — цитирует ее РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, резкое обострение обстановки на севере Косова и Метохии произошло 6 декабря, когда спецназ Косово совместно с патрулями миссии Евросоюза начал захват помещений избирательных комиссий на севере региона, чему был дан отпор сербским населением, которое начало строить баррикады.

Президент Сербии Александр Вучич призвал этнических сербов в Косово завершить протесты против властей, чтобы понизить градус конфликта. 29 декабря была отменена высшая боевая готовность ВС Сербии. Утром в этот же день в Косове начался демонтаж баррикад.