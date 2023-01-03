Варшава, 3 января, 2023, 14:06 — ИА Регнум. Власти Польши обратились к ООН с просьбой оказать содействие в получении репараций от Германии, заявил 3 января заместитель министра иностранных дел Аркадиуш Мулярчик.

Иван Шилов ИА REGNUM ООН

ООН могла бы сформировать некую «площадку» для диалога по этому вопросу, сказал Мулярчик.

Ранее аналогичные прошения была направлены в ЮНЕСКО и Совет Европы.

Варшава рассчитывает получить от Берлина около 1,3 трлн долларов компенсации ущерба, нанесенного во время Второй мировой войны. Власти Германии полагают, что вопрос был закрыт еще в 1953 году, когда правительство Польши официально отказалось от репараций.