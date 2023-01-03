Санкт-Петербург, 3 января, 2023, 14:05 — ИА Регнум. Момент наезда кареты, запряжённой лошадьми, на людей в центре Санкт-Петербурга попал на камеры видеонаблюдения. Фрагмент записи публикуют 3 января популярные телеграм-каналы.

Дарья Драй ИА REGNUM Дворцовая площадь

На кадрах, размещённых в том числе в телеграм-канале RT, видны кареты с лошадьми, окружённые плотной толпой гуляющих по Дворцовой площади. В какой-то момент мужчина взбирается на одну из двух запряжённых в карету лошадей, животное пытается сбросить его и врезается в людей.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3767241" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Местные издания отмечают, что лошади катали людей в повозке и не привыкли носить седока на спине. Кроме того, управлявшая каретой женщина была пьяна.

Женщину-кучера задержали после попытки скрыться, а хулигана-наездника ещё ищут. СКР проводит доследственную проверку.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате инцидента на Дворцовой площади в больницу с травмами попали три человека — 42-летний мужчина и двое его детей в возрасте 8 и 9 лет.