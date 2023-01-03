Анкара, 3 января, 2023, 13:34 — ИА Регнум. Реализацию проекта газового хаба в Турции поддержали 15 различных стран. Об этом заявил глава министерства энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез, передает агентство Anadolu.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

По словам Донмеза, 15 стран, с которыми за 2022 год турецкие делегации обсуждали газовый хаб, отнеслись к проекту положительно.

Уточняется, что в ходе встреч турецкие делегации также обсуждали со странами энергетическое сотрудничество.

Напомним, Россия и Турция начали реализовывать проект газового хаба на практике в конце декабря 2022 года. Как уточнил глава Газпрома Алексей Миллер, хаб позволит обеспечить прозрачное и справедливое ценообразование на рынке природного газа.