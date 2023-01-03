Париж, 3 января, 2023, 13:15 — ИА Регнум. Пенсионную реформу, подразумевающую поднятие до 65 лет возраста выхода на пенсию, планирует провести правительство Франции летом 2023 года. Об этом 3 января заявила премьер-министр страны Элизабет Борн в эфире радио France Info.

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«Мы ожидаем, что эта реформа начнёт претворяться в жизнь этим летом», — сказала Борн.

По её словам, реформу могут представить 10 января. После этого планируется, что 23 января на заседании совета министров будет представлен соответствующий законопроект. В нижней палате парламента он может быть рассмотрен в начале февраля.

Она добавила, что изменения в проект реформы власти могут вносить до его представления в январе. Сейчас реформа предполагает повышение минимального возраста для выхода на пенсию с 62 до 65 лет.

Отмечается, что обещание повысить минимальный размер пенсии до €1,2 тыс. может быть выполнено не для всех французов. Сейчас минимальный размер пенсии в стране составляет около €950.