Москва, 3 января, 2023, 13:16 — ИА Регнум. Несмотря на существенную роль в сохранении православия во всем мире, Русская православная церковь (РПЦ) не стремится к первенству в православном мире и «со смирением» занимает пятое место в диптихе православных церквей мира. Об этом представителям СМИ 3 января заявил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл после литургии в Успенском соборе Московского Кремля.

Foto.patriarchia.ru Патриарх Кирилл

«Ни к какому первенству не стремимся, со смирением занимаем то пятое место, которое было определено, но никакие места в православной церкви не являются лучшими или худшими, более значимыми или менее значимыми, но вся церковь православная в совокупности несет в себе такую благодать, которая способна сохранять истину непогрешимой», — сказал патриарх. Его слова цитирует ТАСС.

Напомним, в 2018 году по инициативе украинских властей и Константинопольского патриархата путем слияния двух других раскольнических структур была образована Православная церковь Украины (ПЦУ). В ответ РПЦ приостановила евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом.