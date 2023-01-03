Нью-Дели, 3 января, 2023, 12:07 — ИА Регнум. Гражданин РФ умер на борту грузового судна, стоявшего на якоре в индийском порту Парадип штата Одиша. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу полиции штата.

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По предварительным данным, причиной смерти мужчины стал сердечный приступ. Уточняется, что тело моряка было обнаружено около 04:30 по местному времени во вторник, 3 января.

По данным правоохранительных органов, скончался Сергей Миляков 1972 года рождения. Он занимал должность главного инженера грузового судна Al Danah.