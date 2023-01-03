Москва, 3 января, 2023, 11:12 — ИА Регнум. Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин отреагировал на удар ВСУ по зданию ПТУ в Макеевке, его комментарий опубликовала пресс-служба компании «Конкорд» в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM ЧВК «Вагнер»

Так, редакция телеканала «360» попросила Пригожина прокомментировать удар ВСУ, отметив, что, по неофициальным данным, причиной попадания ракет якобы мог стать биллинг мобильных телефонов.

В ответ пресс-служба основателя ЧВК опубликовала советский плакат военного времени «Не болтай».

«Вопросы все очень правильные», — отметил Пригожин.

Он также добавил, что не может прокомментировать ситуацию, поскольку его «публичный ответ станет поводом для нанесения следующего удара».

Как сообщало ИА REGNUM, ночью 1 января ВСУ обстреляли Донецк, Горловку и Макеевку. По Макеевке было выпущено три ракеты из РСЗО и восемь снарядов калибра 155 мм, боеприпасы попали в здание ПТУ, где находились военнослужащие.

Ранее создатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обратился в полицию с просьбой проверить морг в Луганске из-за задержки выдачи тел погибших в ходе спецоперации бойцов. Пригожин сообщил, что люди, которые должны выдавать документы на погибших, «отдыхают уже с начала войны».

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