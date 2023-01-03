Вашингтон, 3 января, 2023, 08:41 — ИА Регнум. Профессиональный раллийный гонщик Кен Блок погиб, катаясь на снегоходе в американском штате Юта. Об этом сообщила его команда Hoonigan Racing в социальных сетях.

(сс) EKS/Jaanus Ree Кен Блок

В сообщении говорится, что 55-летний Блок скончался «в результате аварии на снегоходе». Когда гонщик ехал по крутому склону в округе Уосатч, его снегоход перевернулся. Блок оказался под ним, он скончался на месте от полученных травм.

Уточняется, что Блок ехал в группе, но был один в момент аварии.

«Кен был провидцем, первопроходцем и иконой. И самое главное, отцом и мужем. Его будет невероятно не хватать», — заявили в команде.

Кен Блок начал карьеру в ралли в 2005 году. Позднее он стал популярен в интернете благодаря видеороликам с амбициозными трюками. Блок участвовал в создании компании по производству спортивной одежды DC Shoes и выпуске видеосериала Gymkhana.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее актёр Джереми Реннер, известный по фильмам о вселенной Marvel, получил серьёзные травмы во время уборки снега. Он чистил дорогу на снегоуборочном комбайне.

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