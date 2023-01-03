Москва, 3 января, 2023, 04:37 — ИА Регнум. Участие Японии в «русофобской кампании» Запада назвали препятствием для обсуждения договора о мире, дружбе и добрососедстве с Россией. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко в интервью ТАСС.

AhmadSherif Флаги России и Японии

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«Обсуждать подписание такого документа с государством, которое занимает откровенно недружественные позиции и позволяет себе прямые угрозы в адрес нашей страны, невозможно», — отметил он.

Представитель МИД также пояснил, что пока в России не наблюдают предпосылок к тому, чтобы Япония изменила курс с антироссийского либо предпринимала бы попытки изменить ситуацию в отношениях с РФ.

Ранее рассматривавшийся мирный договор должен был ускорить укрепление связей между Японией и Россией, но «с началом специальной военной операции на Украине администрация Кисиды (премьер-министра Японии Фумио Кисиды. — прим. ИА REGNUM) активно включилась в режиссируемую Западом русофобскую кампанию, фактически осуществляя полный демонтаж накопленных за долгие годы результатов взаимовыгодного сотрудничества», подчеркнул Руденко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее он заявил, что Москва рассматривает реализацию Токио курса на отказ от мирного развития страны как серьёзный вызов для безопасности. В случае продолжения подобной политики будет вынуждена принять ответные адекватные меры по блокировке военных угроз для России, отмечали в МИД РФ.