Штат Невада, США, 3 января, 2023, 04:12 — ИА Регнум. Американский актер Джереми Реннер, двукратный номинант на премию «Оскар», получил травмы и потерял большое количестве крови в результате несчастного случая во время уборки снега.

Gage Skidmore Джереми Реннер

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По сообщениям СМИ, пострадавший находится в критическом состоянии, его доставили на вертолёте в больницу с множеством различных травм.

Реннер чистил дорогу на снегоуборочном комбайне неподалеку от своего дома после сильного бурана. Очевидцы сообщили, что комбайн в какой-то момент наехал на ногу актёра. Из-за серьёзных травм он потерял много крови. Врач-сосед до приезда медиков наложил на ногу Джереми Реннера жгут.

Полицейские эвакуировали технику для дальнейшего установления всех обстоятельств происшествия. По словам эксперта, такая машина обладает «расширенными функциями безопасности и не должна была наехать» на человека.

Актёр снимался в кинофильмах «Повелитель бури», «Город воров», «Миссия невыполнима: Протокол Фантом», «Эволюция Борна», «Охотники на ведьм» и других.

Как сообщало ИА REGNUM, полиция штата Невада подтвердила, что Реннер, снявшийся в фильмах о вселенной Marvel, получил травму.