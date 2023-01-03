Берлин, 3 января, 2023, 03:17 — ИА Регнум. Негативнее, чем когда-либо, оценивают состояние своих финансов жители Германии. На их положение повлияли инфляция и рост стоимости жизни, сообщила газета Die Welt.

Иван Шилов ИА REGNUM Германия

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В ФРГ люди стали оценивать своё будущее пессимистично. Не видят оснований для улучшения своего финансового положения в будущем 56% жителей Германии, участвовавших в опросе консалтинговой фирмы EY.

«Инфляция и связанный с ней рост стоимости жизни сейчас оказывают огромное давление на людей», — говорится в статье.

Аналитики выяснили, что за год доля пессимистично настроенных граждан ФРГ возросла на 12%, в целом со средних значений до начала пандемии COVID-19 и спецоперации — на 36%. При этом аналитики не видят предпосылок для изменения этой ситуации и улучшения настроений в обществе.

В опросе приняла участие тысяча человек.

Как сообщало ИА REGNUM, лишь четверть жителей Австрии уверены в завтрашнем дне. Ещё 32% жителей Австрии настроены скептически, более трети выразили обеспокоенность в связи с развитием ситуации в 2023 году.