Москва, 3 января, 2023, 01:12 — ИА Регнум. Москва рассматривает реализацию Токио курса на отказ от мирного развития страны как серьёзный вызов для безопасности и предупреждает, что в случае продолжения подобной политики будет вынуждена принять ответные адекватные меры по блокировке военных угроз для России, заявил в интервью ТАСС замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

State.gov Фумио Кисида

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«Обратили внимание на ускоренную реализацию администрацией Фумио Кисиды курса на отказ от декларировавшегося в течение многих десятилетий так называемого мирного развития страны и переход на рельсы форсированной милитаризации», — сказал Руденко.

Среди конкретных шагов, предпринимаемых Японией, замглавы МИД РФ отметил крупномасштабные военные учения вблизи российских границ, принятие обновленной редакции доктринальных документов в области обороны и безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, Япония на два года стала непостоянным членом Совета Безопасности ООН.