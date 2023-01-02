Москва, 2 января, 2023, 23:16 — ИА Регнум. Член комитета Совета Федерации (от Оренбургской области) по международным делам Елена Афанасьева считает, что певца Валерия Меладзе нужно лишить российского гражданства.

Meladze.ru Валерий Меладзе

Сенатор Елена Афанасьева (ЛДПР) в своём телеграм-канале под видео, где Меладзе в Дубае на новогоднем корпоративе поддерживает лозунг украинских националистов, организации запрещенной в РФ, жестко прокомментировала такой поступок певца.

«Скотство! Уродство! Предательство! За такое Меладзе не званий надо лишать, а гражданства Российской Федерации», — написала политик.

Как сообщало ИА REGNUM, поправки сенаторов к законопроекту о гражданстве РФ не прекращают гражданство, полученное по рождению, объяснил глава комитета Совфеда по госстроительству Андрей Клишас.