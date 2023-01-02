Москва, 2 января, 2023, 22:47 — ИА Регнум. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после предъявления украинской Службы безопасности обвинений главе Центробанка России Эльвире Набиуллиной.

Дарья Антонова ИА REGNUM Эльвира Набиуллина

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«В рамках уголовного дела следствие установит конкретных должностных лиц СБУ, принявших незаконное решение о привлечении гражданина России к уголовной ответственности», — пояснили в пресс-службе СК.

Как сообщало ИА REGNUM, СБУ 2 января заочно предъявила обвинения Эльвире Набиуллиной по статье о захвате территории страны.