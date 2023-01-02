Сантус, Бразилия, 2 января, 2023, 22:32 — ИА Регнум. Футбольные фанаты со всего мира выстроились в очередь на стадионе в городе Сантус в Бразилии, чтобы проститься с Пеле. Подойти к его телу можно будет с 10 утра по местному времени и в течение суток, сообщили СМИ Бразилии.

Atr1992 Пеле. 8 августа 2009 года

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Желающих проститься с футболистом очень много. Такая возможность предоставлена фанатам на стадионе клуба «Сантус», за который Пеле играл большую часть своей жизни. Многие из желающих почтить его память одеты в футболки сборной Бразилии или форму клуба.

Как сообщало ИА REGNUM, Пеле скончался в возрасте 82 года 29 декабря.