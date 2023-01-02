Вашингтон, 2 января, 2023, 20:51 — ИА Регнум. Госсекретарь США Энтони Блинкен и новый министр иностранных дел Израиля Эли Коэн в телефонном разговоре обсудили противодействие Ирану и интеграцию еврейского государства в регионе, сообщает пресс-служба американского внешнеполитического ведомства.

James Emery Израиль и США

По словам главы пресс-службы Госдепартамента США Неда Прайса, в разговоре стороны обсудили предпринимаемые Вашингтоном усилия для защиты интересов двух стран, реагирование на общие вызовы, включая «угрозу» от Ирана, а также продвижение «ценностей», которые в течение десятилетий были в центре двухсторонних отношений.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце декабря 2022 года советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан обсудил с коллегой Эялем Хулатой из Израиля российско-иранское сотрудничество, касающееся поставок вооружения. Стороны заявили, что настроены противодействовать «угрозам» со стороны Ирана и что они полны решимости не позволить Тегерану получить ядерное оружие.

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