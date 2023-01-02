Москва, 2 января, 2023, 18:55 — ИА Регнум. Персональной уголовной ответственности за допуск обстрела Макеевки (ДНР) потребовал лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов, передает корреспондент ИА REGNUM 2 января.

Duma.gov.ru Сергей Миронов

«Случай в Макеевке, о котором сообщают СМИ, должен стать последним такого рода. Следствие, безусловно, разберется с тем, что имело место: предательство или преступная халатность, хотя предполагаю, что и то и другое. Нужна персональная уголовная ответственность по законам военного времени для всех должностных лиц, будь они в погонах или без», — отметил Миронов.

И, по его словам, «это не только те, кто допустил скопление военнослужащих в незащищенном здании, позволил им, как пишут, нарушать режим секретности, но и все вышестоящее начальство, которое не обеспечило должный уровень безопасности в этом районе».

«Очевидно, ни разведка, ни контрразведка, ни ПВО не отработали должным образом», — констатировал депутат.

Складывается ощущение, что многих расслабляет ограниченный характер специальной военной операции, добавил Миронов.

Киевские боевики обстреляли здание ПТУ с российскими военными в Макеевке Донецкой Народной Республики. Происшествие случилось в новогоднюю ночь, в 0:01 по московскому времени. В результате поражения пункта временной дислокации погибли 63 человека.