Тель-Авив, Израиль, 2 января, 2023, 18:28 — ИА Регнум. Власти Израиля продолжат пытаться предотвратить получение Ираном ядерного оружия, для этого они намерены создавать широкий международный фронт против Тегерана. Об этом 2 января заявил новый глава МИД Израиля Эли Коэн в ходе выступления на церемонии вступления в должность, сообщает израильский МИД.

495756 Израиль

По словам Коэна, Израиль является единственной страной среди членов ООН, которую открыто призывает уничтожить другое государство — член данной организации.

«Израиль стремится любым способом предотвратить приобретение Ираном военного ядерного потенциала», — приводит МИД Израиля слова министра.

Он отметил, что восстановление совместного плана действий по иранской ядерной программе, против которого выступали власти Израиля в минувшие месяцы, утратило свою актуальность.

«Мы сосредоточимся на усилиях по формированию международного фронта для срыва иранских ядерных планов», — говорится в сообщении.

По словам Коэна, Израиль также беспокоят и другие разработки Ирана в сфере вооружений.

«Страны мира должны перестать прятать голову в песок», — добавил он.

Как передавало ИА REGNUM, ранее Коэн заявил, что новое правительство Израиля намерено меньше говорить открыто об отношениях России и Украины.

Читайте также: МИД Израиля: власти страны будут меньше открыто говорить об Украине