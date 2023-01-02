Варшава, 2 января, 2023, 18:08 — ИА Регнум. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий 2 января пообещал напомнить своему киевскому коллеге Денису Шмыгалю о недопустимости прославления Степана Бандеры.

Иван Шилов ИА REGNUM Бандера и Польша

Ранее в день рождения Бандеры (1 января) информация об этом «событии» появилась на официальных страницах Верховной рады в социальных сетях.

Отвечая на вопрос журналиста, Моравецкий заявил, что в Варшаве относятся к таким упоминаниям «критично и негативно» и что позиция будет донесена до Шмыгаля «очень однозначно».

Ранее власти Львовской области сообщили об «украшении» рождественского вертепа в государственном историко-культурном заповеднике «Нагуевичи» фигурами Бандеры и Джозефа Байдена.

Также в декабре 2022 года стало известно, что Пушкинская улица в занятом ВСУ Изюме (Харьковская область) будет переименована в улицу Бандеры.