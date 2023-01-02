Болгария получит доступ к турецким терминалам и газопроводам
Болгария и Турция подпишут соглашение о доступе к турецким терминалам и газопроводам
София, 2 января, 2023, 17:57 — ИА Регнум. Болгарская компания «Булгаргаз» подпишет соглашение с турецкой госкомпанией «Боташ» о доступе к терминалам сжиженного газа и турецкой газопереносной сети. Об этом 2 января сообщили в пресс-службе технического правительства Болгарии.
Иван Шилов ИА REGNUM
Газ
Согласно опубликованным данным, соглашение будет подписано 3 января в здании правительства. Договор будет заключен на тринадцать лет.
С болгарской стороны в официальной церемонии примет участие министр энергетики Росен Христов, а с турецкой — министр энергетики природных ресурсов Фатих Донмез.
Как сообщает ИА REGNUM, по итогам 2022 года экспорт Турции превысил $254 млрд.
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