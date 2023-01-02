София, 2 января, 2023, 17:57 — ИА Регнум. Болгарская компания «Булгаргаз» подпишет соглашение с турецкой госкомпанией «Боташ» о доступе к терминалам сжиженного газа и турецкой газопереносной сети. Об этом 2 января сообщили в пресс-службе технического правительства Болгарии.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

Согласно опубликованным данным, соглашение будет подписано 3 января в здании правительства. Договор будет заключен на тринадцать лет.

С болгарской стороны в официальной церемонии примет участие министр энергетики Росен Христов, а с турецкой — министр энергетики природных ресурсов Фатих Донмез.

Как сообщает ИА REGNUM, по итогам 2022 года экспорт Турции превысил $254 млрд.

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