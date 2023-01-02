Сантус, Бразилия, 2 января, 2023, 17:40 — ИА Регнум. Церемония прощания с легендарным бразильским футболистом, трёхкратным чемпионом мира Пеле проходит в городе Сантос (штат Сан-Паулу) на стадионе футбольного клуба «Сантос».

EPA/Sebastiao Moreira/ТАСС Прощание с бразильским футболистом Пеле в Сантосе

Гроб с телом Пеле установили на стадионе, вокруг него поставили венки от официальных гостей. На трибуне находится президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино.

Многие пришедшие проститься с Пеле одеты в футболки сборной Бразилии с номером «10» или в форму «Сантоса», в составе которого он провел большую часть карьеры.

Церемония продлится в течение суток, после чего гроб провезут по улицам Сан-Паулу.

Напомним, Пеле умер 29 декабря в возрасте 82 лет. В Бразилии объявлен трёхдневный траур.