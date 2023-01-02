Тель-Авив, Израиль, 2 января, 2023, 17:15 — ИА Регнум. Новое правительство Израиля намерено меньше говорить открыто об отношениях России и Украины. Об этом 2 января заявил глава МИД Израиля Эли Коэн, сообщает издание Haaretz.

Иван Шилов ИА REGNUM Израиль

«По вопросу отношений между Россией и Украиной мы точно сделаем одно — будем меньше говорить открыто», — приводят журналисты его слова.

Отмечается, что Коэн не захотел комментировать требование киевского режима поставить оружие, при этом сообщил, что Израиль намерен продолжить оказывать Украине гуманитарную помощь.

Глава МИД Израиля отметил, что планирует переговорить с главой МИД России Сергеем Лавровым. По информации некоторых СМИ, данный разговор может состояться 3 января.

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