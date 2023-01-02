Вашингтон, 2 января, 2023, 16:50 — ИА Регнум. Члены Демократической партии США, которые голосуют за оказание помощи киевскому режиму, на протяжении десятков лет являются жертвами систематической антироссийской пропаганды. Такое мнение высказал кандидат в губернаторы Кентукки Джеффри Янг в интервью RT.

Иван Шилов ИА REGNUM США

Американский политик сообщил, что пропаганда, распространяемая с февраля 2022 года и по сей день, является самой ужасной провоенной пропагандой, с которой он сталкивался в своей жизни (ему 66 лет).

«Поэтому я считаю, что моя партия, Демократическая, а также Республиканская партия на протяжении десятилетий были жертвами систематической антироссийской пропаганды», — сообщил Янг, добавив, что эту пропаганду он винит и в том, что члены его партии в Вашингтоне голосуют за оказание дальнейшей помощи марионеточному правительству на Украине.

«Да, думаю, что данное обвинение полностью соответствует действительности», — заявил политик.

Он порекомендовал послушать заявления официальных лиц правительства США, чтобы убедиться в этом.

Как передавало ИА REGNUM, ранее Янг заявил, что Вашингтон был слишком уверен в том, что США являются крупнейшей силой в мире, но это больше не так.