Сантус, Бразилия, 2 января, 2023, 16:13 — ИА Регнум. Церемония прощания с легендарным бразильским футболистом Пеле началась в городе Сантусе, штат Сан-Паулу. Об этом сообщает 2 января портал G1.

World Economic Forum Пеле

«Поминки открыты для публики в «Вила Бельмиро», — говорится в сообщении.

Ранее чёрный гроб с телом Пеле установили на стадионе «Вила Белмиро» футбольного клуба «Сантос», за который Пеле выступал почти 20 лет. Гроб сопровождали сын Пеле Эдиньо и сотрудники охраны «Сантоса».

Стадион открыли для публики в 10:00 по местному времени (16:00 мск). Журналист Бруно Джуфрида рассказал в своём микроблоге в Twitter, что к месту прощания с Пеле первым из высоких гостей прибыл Жильмар Мендес, министр Федерального Верховного суда Бразилии (STF).

Также на стадион «Сантоса» прибыли президенты ФИФА, КОНМЕБОЛ и Бразильской конфедерации футбола (CBF) Джанни Инфантино, Алехандро Гильермо Домингес и Эдналдо Родригес.

Футболист и бывший тренер «Сантоса» Элано признался, что «будто бы пришёл на игру».

«У нас очень хорошие воспоминания, потому что, помимо обязательств и ответственности, в том, что мы делали, было много дружбы. Мы будем очень по нему скучать», — сказал бывший игрок «Сантоса» и друг Пеле Лима.

На стадионе находятся журналисты со всего мира и множество полицейских. В районе запрещено использование беспилотников.

Как сообщало ИА REGNUM, легендарный футболист Эдсон Арантис ду Насименту, более известный как Пеле, скончался 29 декабря в Сан-Паулу в возрасте 82 лет. Причиной смерти стала полиорганная недостаточность на фоне онкологического заболевания.

Читайте также: В Бразилии предложили в честь Пеле назвать крупнейший порт на континенте