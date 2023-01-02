Экспорт Турции достиг рекордного уровня
Эрдоган: экспорт Турции в 2022 году достиг рекордного уровня
Анкара, 2 января, 2023, 13:26 — ИА Регнум. По итогам 2022 года объем экспорта Турции превысил 254 млрд долларов, сообщил 2 января президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.
Иван Шилов ИА REGNUM
Экспорт
Это рекордный показатель, отметил он. В сравнении с 2021 годом объем экспорта вырос на 12%.
Как сообщалось ранее, в декабре 2022 года глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, комментируя рекордно высокие показатели Турции по объемам торговли с Россией, призвал Анкару в полной мере соблюдать антироссийские санкции.