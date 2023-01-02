Москва, 2 января, 2023, 13:16 — ИА Регнум. В Москве произошло дорожно-транспортное происшествие с участием восьми автомобилей. Об этом 2 января сообщает ТАСС, ссылаясь на представителей правоохранительных органов.

Светлана Шаповалова Зимняя дорога в Барнауле

По информации журналистов, массовое ДТП произошло на 3-й Магистральной улице рядом с МЦК «Шелепиха».

Представители правоохранительных органах уточнили, что в результате столкновения восьми автомобилей один человек получил травмы.

При этом в пресс-службе ГУ МВД России по Москве ТАСС сообщили, что произошло столкновение семи автомобилей, никто не пострадал.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Новой Москве произошло ДТП с участием двух автобусов и легкового автомобиля.

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