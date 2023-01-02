Москва, 2 января, 2023, 13:07 — ИА Регнум. В Москве суд заключил под стражу 28-летнего мужчину, который подозревается в убийстве сотрудника Московской административной дорожной инспекции (МАДИ), сообщили 2 января в столичной прокуратуре.

Иван Шилов ИА REGNUM Убийство

«Суд избрал в отношении 28-летнего мужчины меру пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в телеграм-канале надзорного ведомства.

Отмечается, что мужчине предъявлено обвинение по статье «Убийство».

Как сообщало ИА REGNUM, о том, что в центре Москве убит сотрудник Московской административной дорожной инспекции, стало известно вечером 31 декабря.

По данным очевидца, сотрудник фотографировал припаркованные машины. В результате конфликта на него с ножом напал мужчина.

Читайте также: Задержан подозреваемый в убийстве сотрудника МАДИ в Москве