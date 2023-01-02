В Москве суд арестовал подозреваемого в убийстве сотрудника МАДИ
Москва, 2 января, 2023, 13:07 — ИА Регнум. В Москве суд заключил под стражу 28-летнего мужчину, который подозревается в убийстве сотрудника Московской административной дорожной инспекции (МАДИ), сообщили 2 января в столичной прокуратуре.
Иван Шилов ИА REGNUM
Убийство
«Суд избрал в отношении 28-летнего мужчины меру пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в телеграм-канале надзорного ведомства.
Отмечается, что мужчине предъявлено обвинение по статье «Убийство».
Как сообщало ИА REGNUM, о том, что в центре Москве убит сотрудник Московской административной дорожной инспекции, стало известно вечером 31 декабря.
По данным очевидца, сотрудник фотографировал припаркованные машины. В результате конфликта на него с ножом напал мужчина.
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