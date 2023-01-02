Лондон, 2 января, 2023, 12:47 — ИА Регнум. В Британии сотни тысяч людей живут в многоэтажных домах, которые в любой момент могут сгореть из-за того, что их фасады облицованы легковоспламеняющимися материалами. Об этом 2 января сообщает CNN.

Камиль Писсарро. Лисий холм, Верхний Норвуд. 1870

По словам экспертов, эти проблемы являются результатом провальной политики британской Консервативной партии на протяжении десятилетий.

Издание напоминает, что в июне 2017 года в 24-этажном здании Grenfell Tower на западе Лондона произошёл пожар. Дом был обнесён легковоспламеняющейся облицовкой. В результате погибли 72 человека, многие остались без жилья.

После этого британские политики обещали исправить ситуацию и повысить безопасность зданий. Но за пять лет после трагедии люди, живущие в многоэтажных домах с небезопасной облицовкой, оказались в состоянии неопределённости и боятся, что их здания могут загореться в любой момент. Кроме того, они также жалуются на большие расходы на устранение дефектов безопасности, которые возникли не по их вине.

При этом за пять лет из-за внутренних разногласий в Консервативной партии сменилось семь министров по жилищным вопросам. Причём те из них, кто начал добиваться успехов, спустя несколько недель отправлялись в отставку.

По словам замредактора Inside Housing Питера Эппса, в небезопасных высотных зданиях, проживает более 600 тыс. человек, а в похожих домах от пяти до 10 этажей — ещё миллионы.

Он отметил, что трагедия Grenfell Tower произошла из-за сокращения госрегулирования, корпоративной жадности и институционального безразличия.