Вашингтон, 2 января, 2023, 12:14 — ИА Регнум. Чем бы ни закончилась война России на Украине, это будет финальной точкой распада СССР. Об этом пишут эксперты Гудзоновского института в США, сообщает The Wall Street Journal.

Иван Шилов ИА REGNUM Освобожденные территории СВО

«Чем бы ни закончилась война России на Украине, это будет финальной точкой распада Советского Союза. И ознаменует собой раздробление РФ как законной преемницы СССР», — говорится в статье.

Отмечается, что в случае поражения России страну ждёт череда турбулентностей — от революции до гражданской войны. Их источником называются российские ЧВК и национальные батальоны, члены которых, вернувшись после спецоперации, не найдут работу и будут выражать недовольство. При этом российские регионы потребуют независимости от Москвы.

Главной задачей США авторы называют поддержку независимости регионов РФ и взятие под контроль российского ядерного арсенала.

Гудзоновский институт предлагает продолжать стратегию по «сдерживанию» России, т. к. «появился уникальный шанс загнать Россию обратно в её геополитическую коробку», резюмируют авторы статьи.

Напомним, 24 февраля 2022 года Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Как отметил президент РФ Владимир Путин, Россия защищает свои национальные интересы и интересы своих граждан. Он добавил, что другого выбора у России нет.