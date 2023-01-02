Берлин, 2 января, 2023, 11:14 — ИА Регнум. Министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт оказалась в центре скандала из-за своего видеообращения в новогоднюю ночь. Об этом 2 января пишет газета Die Welt.

IMAGO/Political-Moments/ТАСС Кристина Ламбрехт

Ламбрехт раскритиковали многие немецкие политики, в том числе её коллеги по партии СДПГ, а также простые немцы. Их недовольство вызвало плохое качество съёмки, а также содержание речи министра.

«В центре Европы бушуют боевые действия. Было много особых впечатлений, которые я смогла получить от этого. Много-много встреч с интересными, замечательными людьми. Хочу сказать вам за это сердечное спасибо», — сказала Ламбрехт.

При этом её слова заглушал звук от петард, которые люди запускали на улицах Берлина, где проходила съёмка. У министра не было дополнительной техники, поэтому часть речи оказалась не слышна.

Эксперт по безопасности Ульрике Франке назвала речь Ламбрехт невыносимой, поскольку та сделала акцент на встречах «с замечательными людьми». «Они там в Берлине с ума посходили?» — сказала она.

По мнению политика от ХДС Серапа Гюлера, такое поведение главы бундесвера является поводом для снятия её с должности.