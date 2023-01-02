Воронеж, 2 января, 2023, 11:12 — ИА Регнум. В Воронежской области сбили украинский беспилотник. Об этом 2 января сообщает пресс-служба правительства региона.

Телеграм-канал Романа Старовойта Фото украинского беспилотника, сбитого 28 июня восточнее Курска

По информации пресс-службы облправительства, в ночь 2 января на подлете к Воронежу средства ПВО сбили малогабаритный разведывательный беспилотник, который был запущен с территории Украины.

Отмечается, что, к счастью, обошлось без пострадавших, разрушений нет. Ситуация находится под контролем.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что киевские нацисты обстреляли из HIMARS жилые дома в Запорожской области.

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