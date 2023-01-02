Лондон, 2 января, 2023, 08:58 — ИА Регнум. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак в начале 2023 года столкнулся с серьезными трудностями, пишет The Daily Mail.

Иван Шилов. ИА REGNUM Риши Сунак. 79-й Премьер-министр Великобритании.

Так, отмечает издание, первым вызовом для Сунака могло быть «катастрофическое» признание главного врача скорой помощи, заявившего, что из-за сбоев в отделениях каждую неделю умирает до 500 пациентов.

Второй «удар» для британского премьера — официальные сведения по миграции. Так, уточняет издание, в 2021 году Ла-Манш пересекли рекордные 45 756 мигрантов, тогда как в Британии велась активная борьба с попыткой прекратить контрабанду людей.

Также среди проблем могут быть инфляция в Британии и кризис, заключило The Daily Mail.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава британского правительства в своем новогоднем обращении отметил, что следующий год принесёт жителям страны испытания, и указал, что возглавляемое им правительство «ставит во главу угла то, что имеет первостепенное значение» для них.

Ранее агентство Reuters распространило информацию о том, что британские власти выделят в 2023 году киевскому режиму $2,7 млрд в качестве военной помощи.

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