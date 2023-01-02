Каир, 2 января, 2023, 08:56 — ИА Регнум. Шок от общения с российскими туристами испытала польская журналистка портала Onet Наталия Гомулка во время отдыха на курорте в Египте. Статья об этом была 1 января опубликована на новостном портале.

Henry Mühlpfordt Русофобия

Журналистка пояснила, что захотела пообщаться с российскими туристами и узнать, какие настроения среди них царят спустя несколько месяцев после начала украинского кризиса.

Гомулка указала, что, встречая отдыхающих и смеющихся российских туристов, испытала огромный спектр сильных эмоций от неприязни и отвращения до ужаса и шока. Кроме того, полька периодически, по её словам, теряла аппетит, когда в кафе и ресторанах видела меню на русском языке.

«Я ощутила колоссальное отвращение, когда, заглянув в меню одного из ресторанов, увидела только русский язык. Там не было ни слова по-английски. Я потеряла аппетит. К сожалению, таких ситуаций было много. Было ясно, что здесь все рассчитано на российского туриста», — констатирует журналистка.

Затем Гомулка решила побеседовать с парой российских туристов, которые ей рассказали, что приезжают в Египет уже второй раз в этом году. Журналистка, по её словам, «решила рискнуть» и задала вопросы о частичной мобилизации и намекнула на «бегство из страны». Её собеседник «вскипел» от возмущения и указал, что он просто приехал отдыхать и бежать не собирается.

Тогда Гомулка, сославшись на «знакомую из России», заявила, что та якобы каждый день публикует фото и видео с протестных акций, которые проходят в российских городах. В ответ российский турист спросил, не из Польши ли его собеседница. Когда журналистка подтвердила это предположение, мужчина заявил ей: «Продолжай верить в эту ложь!».

После этого, как отмечает Гомулка, она старалась обходить стороной российских туристов и решила, что следующий отпуск спланирует так, чтобы в идеале не пересекаться с российскими туристами.