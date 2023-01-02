Чикаго, США, 2 января, 2023, 07:31 — ИА Регнум. Подросток 17 лет погиб, ещё трое получили ранения в результате стрельбы, которую открыли неизвестные в американском городе Чикаго. Об этом 1 января сообщает телеканал ABC7Chicago.

(сс) mark6mauno Полиция Чикаго

Уточняется, что сигнал о стрельбе в районе Вашингтон-парка поступил в полицию Чикаго в 13:00 по местному времени. Прибыв на место происшествия, полицейские обнаружили автомобиль Kia с четырьмя подростками в возрасте от 14 до 17 лет в салоне. У всех сидевших в автомобиле были огнестрельные ранения.

По предварительным данным, когда автомобиль с подростками двигался в северном направлении по городу, рядом с ними остановился другой автомобиль и находившиеся в нём люди открыли стрельбу по сидящим в Kia. В результате стрельбы от полученных ран скончался водитель автомобиля, подросток 17 лет. Остальные пострадавшие были госпитализированы.

В ходе предварительного расследования выяснилось, что автомобиль Kia, на котором передвигались подростки, был угнан 30 декабря. Стрелявшие по подросткам разыскиваются, за помощь в их задержании полиция назначила вознаграждение в размере 15 тыс. долларов.