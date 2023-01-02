Токио, 2 января, 2023, 07:35 — ИА Регнум. Япония на два года стала непостоянным членом Совета Безопасности ООН, сообщает 1 января информационное агентство Киодо Цусин.

Mj-bird Флаг Японии

Токио занимает место в Совете Безопасности уже в 12-й раз с тех пор, как Япония стала членом ООН в 1956 году. В предыдущий раз Япония состояла в Совете Безопасности в 2016–2017 годах.

Токио давно заявлял о своем стремлении стать постоянным членом реформированного Совета Безопасности наряду с такими странами, как Германия, Индия и Бразилия.

Страна, обладающая третьей по величине экономикой в мире, победила в июне на ежегодных выборах на Генеральной Ассамблее ООН наряду с Мозамбиком, Эквадором, Швейцарией и Мальтой. Затем к ним присоединились Албания, Бразилия, Габон, Гана и Объединенные Арабские Эмираты.

В своем выступлении на Генеральной Ассамблее в Нью-Йорке в сентябре премьер-министр Фумио Кисида заявил, что Япония как член Совета Безопасности намерена «принять меры для укрепления верховенства права в международном сообществе», прислушиваясь «не только к большим голосам, но и быть внимательным к тихим голосам».

Такахиро Синё, профессор международной политики университета Кансэй Гакуин, сообщил корреспонденту агентства, что способность Японии помочь остановить «деспотизм» России и Китая будет проверена после того, как она станет непостоянным членом Совета Безопасности ООН.

Синё, который ранее работал в постоянном представительстве Японии при ООН и был послом в Германии, также сказал, что Токио может ускорить обсуждение угроз безопасности со стороны КНДР, созвав экстренное заседание Совета Безопасности.

Напомним, что постоянными членами Совета Безопасности ООН являются Россия, США, Великобритания, Франция и Китай. Они обладают правом абсолютного вето.