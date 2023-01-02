Олбани, США, 2 января, 2023, 06:57 — ИА Регнум. Члены Легислатуры (парламента) штата Нью-Йорк станут самыми высокооплачиваемыми депутатами в США, сообщает 1 января Associated Press.

Matt H. Wade Здание Легислатуры штата Нью-Йорк. Олбани

Закон о повышении заработной платы парламентариям на $32 000 в год подписала губернатор штата Кэти Хокул. Депутаты будут получать $142 000 вместо $110 000, то есть на 29% больше.

По данным Национальной конференции законодательных собраний штатов, до повышения заработной платы законодатели штата Калифорния были самыми высокооплачиваемыми с зарплатой в $119 000 долларов в год.

Законодатели Нью-Йорка приняли закон о повышении заработной платы 23 декабря на специальном заседании.

Некоторые демократы в законодательном органе поддержали повышение заработной платы. Так лидер демократического большинства в Сенате Андреа Стюарт-Казинс заявила, что законодатели усердно работают круглый год и заслуживают повышения, чтобы покрыть возросшую стоимость жизни.

Но часть депутатов-республиканцев против повышения зарплаты. В частности, лидер республиканцев в Сенате Роб Орт сказал, что считает повышение «явно оскорбительным для людей, которых мы представляем».

В предыдущий раз законодатели повысили себе зарплату в 2018 году.

Напомним, что Легислатура штата Нью-Йорк состоит из двух палат: высшей, Сената и низшей, Ассамблеи. В Сенат входят 63 депутата, а в Ассамблею — 150.