Венесуэла, 2 января, 2023, 06:07 — ИА Регнум. Колумбия и Венесуэла впервые открыли движение по соединяющему две страны мосту «Тиендитас», сообщает 1 января Associated Press.

Voice of America Мост «Тиендитас»

Строительство шестиполосного моста длиной в 280 метров началось в 2014, а закончилось в 2016 году. Но ввиду резкого обострения отношений между странами он так и не был открыт для движения автомобилей и пешеходов.

В 2019 году президент Венесуэлы Николас Мадуро приказал разместить на мосту более дюжины грузовых контейнеров, чтобы символически заблокировать его в знак протеста против попыток оппозиции доставить гуманитарную помощь в Венесуэлу из Колумбии.

После того, как августе 2022 года в Колумбии к власти пришёл левый президент Густаво Петро, отношения между странами были нормализованы.

Делегации во главе с министром торговли Колумбии Эрманом Уманья и губернатором венесуэльского штата Тачира Фредди Берналом встретились на середине моста, соединяющего Тачиру и колумбийский штат Норте-де-Сантандер.

«С сегодняшнего дня все пограничные переходы открыты для транспорта», — сказал Бернал, добавив, что существует политическая воля для дальнейшего улучшения отношений между соседями.

Напомним, что Колумбию и Венесуэлу соединяют пять трансграничных мостов.