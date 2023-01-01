Олбани, США, 1 января, 2023, 23:37 — ИА Регнум. Нью-Йорк стал шестым штатом США, легализовавшим в качестве метода захоронения естественную органическую редукцию, известную как компостирование человека, сообщает 1 января телеканал Fox News.

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Губернатор Кэти Хокул 31 декабря подписала закон об этом. Вашингтон был первым штатом, легализовавшим компостирование людей в 2019 году, за ним последовали Колорадо и Орегон в 2021 году и Вермонт и Калифорния в 2022 году.

В ходе процесса компостирования тело умершего помещают в многоразовый сосуд вместе с растительными материалами, таким как древесная щепа, люцерна и солома. Органическая смесь создает идеальную среду обитания для естественных микробов, которые выполняют свою работу, быстро и эффективно разрушая организм примерно за месяц.

Конечным результатом является несколько кубических метров богатой питательными веществами почвенной добавки, эквивалентной примерно 36 мешкам почвы, которую можно использовать для посадки деревьев или обогащения заповедных земель, лесов или садов.

Для городских районов, таких как Нью-Йорк, где земли мало, это можно рассматривать как довольно привлекательную альтернативу захоронению.

«Для кремации используется ископаемое топливо, а для захоронения требуется много земли и возникает углеродный след. Для многих людей превращение в почву, из которой можно вырастить сад или дерево, очень важно», — сказала Катрина Спейд, основатель экологического похоронного бюро в Сиэтле.

Несмотря на то, что компостирование людей теперь разрешено, не все согласны с этой идеей.

«Процесс, который идеально подходит для возвращения в землю обрезков овощей, не обязательно подходит для человеческого тела. Человеческие тела не являются бытовыми отходами, и мы не верим, что этот процесс соответствует стандарту благоговейного обращения с нашими земными останками», — заявил исполнительный директор Католической конференции штата Нью-Йорк Деннис Поуст.