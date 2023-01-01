Багдад, 1 января, 2023, 22:39 — ИА Регнум. Приблизительно 150 человек пострадали в иракской столице Багдаде из-за фейерверков и беспорядочной стрельбы в ночь на 1 января, сообщил представитель министерства здравоохранения Ирака Сейф аль-Бадр в интервью агентству INA.

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По его информации, примерно 20 человек получили травмы глаз. Представитель ведомства также пообещал, что подробная информация по всех провинциях страны будет представлена позднее.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 января официальный представитель Государственной пожарной службы Польши Кароль Кежковский заявил, что в республике в новогоднюю ночь из-за фейерверков произошло 700 пожаров. Он добавил, что в результате возгораний погибли два человека.