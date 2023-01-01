Тбилиси, 1 января, 2023, 22:44 — ИА Регнум. Сразу же после наступления Нового года десятки человек пострадали в Грузии от пиротехники, сообщает грузинский телеканал «TV Пирвели».

61. mchs. gov.ru Пиртехника

Сильный пожар случился в тбилисском районе Мухиани. На балкон третьего этажа жилого дома со двора залетел фейерверк. От него загорелся баллон со сжиженным газом, который затем взорвался. Всех жителей многоквартирного дома пришлось эвакуировать. Пожар тушили в течение 40 минут четыре пожарные машины. Две квартиры полностью выгорели, ещё несколько квартир повреждены, как огнём, так и водой.

В Рустави в больницу было доставлено восемь человек. Троим из них, в том числе и ребёнку, оторвало пальцы.

В Мартвили фейерверк взорвался прямо в руках у подростка. Усилиями врачей ему удалось спасти пальцы, но он получил серьёзные травмы и ожоги лица и тела.

В Тбилиси же вспыхнула главная новогодняя ёлка грузинской столицы, находившаяся на проспекте Руставели прямо перед зданием парламента.