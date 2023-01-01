Москва, 1 января, 2023, 20:10 — ИА Регнум. На 76-м году жизни скончался первый и единственный председатель КГБ РСФСР Виктор Иваненко. Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн («Единая Россия») в телеграм-канале.

Памятник Ф. Э. Дзержинскому на Лубянской площади в Москве, у здания КГБ СССР

Генерал-майор Иваненко возглавил республиканский (ельцинский) КГБ сразу после его создания в мае 1991. Принимал активное участие в борьбе с ГКЧП, лично задерживал председателя КГБ СССР Владимира Крючкова. В ноябре–декабре в ранге министра руководил Агентством федеральной безопасности: так недолго называлось Лубянское ведомство, напомнил парламентарий.

«Несмотря на демократические взгляды, Иваненко делал все возможное, чтобы сохранить на стыке эпох отечественные спецслужбы и не дать их окончательно развалить», — отметил Хинштейн.

«Мне он рассказывал, как осенью 1991 едва не упал перед Ельциным на колени, когда узнал, что тот пообещал западным партнёрам, вообще, упразднить систему госбезопасности. Этого ему в итоге не простили. В январе 1992 Иваненко был отправлен в отставку», — добавил он.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Виктор Иваненко был первым руководителем КГБ РСФСР, а позже и образованного из него Агентства федеральной безопасности (АФБ РСФСР).

Иваненко родился 19 сентября 1947 г. в дер. Кольцовка Тюменской области, в 1970 г. окончил Тюменский индустриальный институт.