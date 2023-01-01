Вашингтон, 1 января, 2023, 18:06 — ИА Регнум. Отношения между Венгрией и Украиной далеки от дружественных. Можно сказать, что их лидеры не находят общего языка уже давно и по многим вопросам. Будапешт недоволен действиями Украины против этнических венгров и блокирует стремление Киева к сближению с НАТО. Об этом заявил Мартон Дунай в материале газеты Financial Times.

Emigrantrus.ru Флаг Венгрии

Так, в ноябре Венгрия выступила против приглашения главы МИД Украины Дмитрия Кулебы на официальные заседания НАТО. Он в свою очередь заявил об ухудшении отношений между странами. А жители Украины при опросе заявили о недоверии к венграм из-за их враждебного настроя к украинцам.

«Украинцы также не доверяют Венгрии: 42% респондентов недавнего опроса считают венгров враждебно настроенными по отношению к Украине. На прошлой неделе Кулеба заявил, что двусторонние отношения не улучшатся, пока Орбан остается у власти», — говорится в статье.

Автор также напомнил о том, что в 2021 году Зеленский обвинил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в поддержке России в украинском кризисе. А на приглашение прибыть с визитом в Киев Орбан ответил отказом, сообщив, что он не стоит на повестке дня.