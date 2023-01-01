Милан, Италия, 1 января, 2023, 17:19 — ИА Регнум. В результате взрыва пиротехники в новогоднюю ночь в Италии около 180 человек получили ранения. Об этом 1 января сообщает издание La Repubblica

Дарья Антонова ИА REGNUM Пиротехника

По информации источника, 48 человек были госпитализированы, состояние одиннадцати из них оценивается как тяжелое, 50 из всех пострадавших — несовершеннолетние. Отмечается, что самые тяжелые инциденты были зафиксированы в Милане и Наполи.

Ранее ГУ МЧС по Санкт-Петербурге сообщалось, что в городе в новогоднюю ночь пострадали восемь человек.