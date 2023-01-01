Мумбаи, Индия, 1 января, 2023, 16:50 — ИА Регнум. В результате взрыва на химическом предприятии, которое находится в округе Насик в штате Индии Махараштра, погибли как минимум три человека. Об этом 1 января сообщает агентство Press Trust of India.

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

Также указывается, что ещё 17 человек пострадали при взрыве, и добавляется, что последний был настолько сильным, что был слышен в близлежащих деревнях, а огонь и дым от него можно было увидеть издалека.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 декабря стало известно, что возгорание трансформатора произошло на Ростовской АЭС, что привело к гибели одного человека.