Санкт-Петербург, 1 января, 2023, 16:30 — ИА Регнум. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении водителя, наехавшего на женщину с двумя детьми в Ленинградской области, в результате чего погибла пятилетняя девочка, сообщили в ведомстве.

Vnovgorod.sledcom.ru Следственный комитет России

По данному факту следственным отделом по городу Кировск следственного управления СК России по Ленобласти возбуждено уголовное дело в отношении водителя 1997 года рождения, который подозревается в нарушении правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Как сообщили в СК РФ подозреваемый задержан.

Как передавало ИА REGNUM, водитель автомобиля каршеринга сбил женщину с двумя малолетними детьми в городе Кировске Ленинградской области. Один ребенок погиб, второй оказался в реанимации, а женщина получила перелом ноги.